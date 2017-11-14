2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Megszavazott bűnösség

Hír TV

2017. november 14., kedd 22:39, frissítve: kedd 22:40

Vádemelés és ítélet nélkül mondta ki bűnösnek Czeglédi Csaba szombathelyi ügyvédet a fideszes többség a parlamentben. A DK szerint ez egyértelmű politikai nyomásgyakorlás az igazságszolgáltatásra. A stúdióban volt Gréczy Zsolt szóvivőt.

Hír TVvissza a címlapra
Gréczy ZsoltEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV