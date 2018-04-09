Mégsem közös ország

VONA GÁBOR TELJESEN KIVONUL A POLITIKÁBÓL, A PÁRT TISZTÚJÍTÓ VÁLASZTÁSÁN SEM VESZ RÉSZT ÉS A PARLAMENTI MANDÁTUMÁT SEM VESZI ÁT. MNO-
AZ LMP-BEN FEGYELMI FOLYIK HADHÁZY ELLEN, AKI A PÁRT TÁMOGATÁSA NÉLKÜL TÁRGYALT AZ MSZP-VEL AZ ELLENZÉKI VISSZALÉPÉSEKRÕL - INDEX.
FUTBALLRIGMUSOKKAL ÜNNEPELTE A FIDESZ GYÕZELMÉT VÁC ALPOLGÁRMESTERE ÉS BARÁTI KÖRE.
A VIDEÓBAN "EGYSZERÛEN SENKIK VAGYTOK, HEJ, HEJ" DALLAL ÜZENTEK VÉLHETÕEN AZ ELLENZÉKNEK.
A SZAVAZATOK 99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZERZETT A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON.
MINTEGY 2 ÉS FÉL MILLIÓ VOKSOT KAPOTT A FIDESZ AZ ORSZÁGOS LISTÁN, DE 2 687 383 EMBER A FIDESZ ELLEN SZAVAZOTT 444.
MEGÉRKEZTEK AZ ELSÕ KÜLKÉPVISELETI URNÁK AZ NVI-HEZ - A 118 KÜLKÉPVISELETEN 51 854-EN SZAVAZTAK.
1 MILLIÓ FT-OS TISZTELETDÍJAT KAP FIZETÉSÉN FELÜL AZ NVI ELNÖKE A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁÉRT.
REPUBLIKON INTÉZET: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK TÚLBECSÜLTÉK A MOZGÓSÍTÁSI KÉPESSÉGEIKET A BIZONYTALAN SZAVAZÓK TERÉN REGGELI JÁRAT.
A LEGSZEGÉNYEBB TELEPÜLÉSEKEN NAGY VOLT A FIDESZ FÖLÉNYE, TÍZ FALUBÓL NÉGYBEN A SZAVAZATOK 90 SZÁZALÉKÁT SZEREZTÉK MEG G7.HU.
KIJÓZANÍTÓNAK TARTJA A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT, DE NEM LÁT ESÉLYT A JOBBIKON BELÜLI PÁRTSZAKADÁSRA VONA GÁBOR REGGELI JÁRAT.
AZ LMP-T OKOLJA A KORMÁNYPÁRTI KÉTHARMADÉRT A DK.
HADHÁZY ÁKOS: SCHIFFER ANDRÁS ÉS SALLAI RÓBERT PERREL FENYEGETTE MEG A VISSZALÉPÕKET. -24.hu
MOMENTUM: ORBÁN A KÉTHARMADOT MEGNYERTE, DE A FIATALOKAT ELVESZÍTETTE REGGELI JÁRAT.
SZIGETVÁRI VIKTOR, AZ EGYÜTT LEKÖSZÖNÕ VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE AZT JAVASOLJA, HOGY PÁRTJUK EBBEN A FORMÁBAN NE FOLYTASSA TOVÁBB - ATV.
PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET.
TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT.
JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA.
MÁRKI-ZAY PÉTER: LÁZÁR JÁNOS NEMCSAK A TRAFIKMUTYI, DE A VÁLASZTÁSOK MEGSZERVEZÉSÉBEN IS KIVÁLÓAN TUD MOZGÓSÍTANI, GRATULÁLUNK NEKI 444.
NEW YORK TIMES: A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MIATT TOVÁBB GYENGÜLHETNEK A DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON.
SVÁJCI LAP: ORBÁN GYÕZELMÉVEL OLYAN VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉRT VÉGET, MELY ELÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI KULTÚRA MÉLYPONTJÁT.
BRIT LAP: A FIDESZ POPULISTA KAMPÁNYA TÖBBSÉGHEZ JUTTATTA A KORMÁNYPÁRTOT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY SOK KORRUPCIÓS BOTRÁNYUK VOLT.
A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL.
LEMOND A BKIK ELNÖKE, AKI ALIG TÖBB MINT EGY ÉVVEL MEGVÁLASZTÁSÁT KÖVETÕEN TÁVOZIK A SZERVEZET ÉLÉRÕL.
EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: ORBÁN NEM PÉLDAKÉP AZ EU GYERMEKEINEK MAGYAR NEMZET.
LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK CSELEKEDNIE KELL A FIDESZ NAGYARANYÚ GYÕZELME UTÁN.
SZIJJÁRTÓ: A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER NEM SZEREPEL A MAGYAR VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN, EZÉRT "ÉRDEKTELEN, HOGY MIT MOND".
TÖBB RAKÉTATALÁLAT ÉRT EGY SZÍRIAI KATONAI REPÜLÕTERET AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, TÖBB KATONA HALÁLÁT OKOZVA.
FÉL ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI TAVALY LEFEJELTE TONY ABBOTT VOLT AUSZTRÁL MINISZTERELNÖKÖT.
29 EMBER, KÖZTÜK 26 DIÁK VESZTETTE AZ ÉLETÉT HÉTFÕN EGY BUSZBALESET SORÁN INDIÁBAN.
KIRÁNDULÓ GYEREKEKKEL CSÚSZOTT ÁROKBA EGY BUSZ ZALA MEGYÉBEN, TÛZOLTÓK KISZABADÍTOTTÁK A JÁRMÛVET AZ ÁROKBÓL, SENKI NEM SÉRÜLT MEG.
BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE MICHAEL GOOLAERTS, AKI AZ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROSOK VERSENYÉN, A PÁRIZS-ROUBAIX-N ESETT EL.
AZ ELMÚLT EGY HÓNAPBAN MINDÖSSZE ÖTEN PRÓBÁLKOZTAK ÁTJÖNNI A DÉLI HATÁRZÁRON MAGYAR NEMZET.
ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG A KISKUNFÉLEGYHÁZI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT.