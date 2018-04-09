Mégsem közös ország

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2018. április 9., hétfő 21:05, frissítve: hétfő 21:14

„Megszűnt a formális ellenzék Magyarországon. Kijelenthetjük, hogy egypártrendszer van” – szögezte le éjfél utáni felszólalásában a Közös Ország Mozgalom alapítója. Vendégünk volt Gulyás Márton.

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