2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Meglepő 300 millió

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 22:13, frissítve: csütörtök 22:15

Orbán Viktor apjának cége alvállalkozóként 300 milliós megbízást kapott egy állami beruházásban. A kormányfő korábban azt mondta: meglepődne, ha ilyen előfordulna. Kálmán Olga erről is beszélgetett Csáki Judittal és Kovács Zoltánnal.

Hír TVvissza a címlapra
Csáki JuditKovács ZoltánEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV