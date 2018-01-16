2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Maszatolás

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2018. január 16., kedd 21:40, frissítve: kedd 21:45

A Bajnai-kormányra mutogat a kormány a Tiborcz István egykori cégét érintő OLAF-jelentés miatt. Az Elios-ügy a Jobbik szerint elsősorban az Orbán-kormány és a kancelláriaminiszter felelőssége. Vendégünk volt a párt képviselője, Szilágyi György.

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Szilágyi GyörgyEgyenesen

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