Maradj talpon!

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2018. április 3., kedd 20:34, frissítve: kedd 20:38

Négy újabb körzetben egyezett meg visszalépésekről az MSZP és az LMP. Budapest belvárosában az MSZP–Párbeszéd jelöltje lép vissza az LMP javára, így már elérhető közelségbe került az ellenzék számára a kormánypárti Hollik István legyőzése. Itt volt az LMP jelöltje, Csárdi Antal.

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