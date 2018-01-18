2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Maffiaállam

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 21:43, frissítve: csütörtök 21:44

Már a Fidesz szavazóinak többsége is úgy érzi: Mészáros Lőrinc Orbán strómanja lehet – derül ki a Medián felméréséből. Vendégünk volt, aki először nevezte maffiaállamnak Orbán rendszerét: Magyar Bálint.

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