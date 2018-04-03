2018. április 3.,
kedd, Buda, Richárd napja

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Lúdas Matyi

Hír TV

2018. április 3., kedd 20:38, frissítve: kedd 20:41

„Ne adjunk esélyt Orbánéknak, hogy tovább rabolják az országot” – mondta a Közmunkás Szakszervezet társelnöke. Szerinte tele van az ország Döbrögikkel, és kevés a Lúdas Matyi. Vendégünk volt Komjáthi Imre.

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