2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Listaszigor

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 20:50, frissítve: csütörtök 20:53

Megnehezítette a választási bizottság az országos listát állító pártok együttműködését. Kinek okoz gondot az NVB döntése? Lakner Zoltán politológust kérdeztük.

Hír TVvissza a címlapra
Lakner ZoltánNVBEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV