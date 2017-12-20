Listacunami

2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

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2017. december 20., szerda 22:00, frissítve: szerda 22:38

A DK ragaszkodik az önálló listához, a párt csak a koordinált jelöltállításról állapodott meg az MSZP-vel. Ha hinni lehet Kunhalmi Ágnes tegnapi nyilatkozatának, akkor ezzel az MSZP és a DK a Fidesz garantált kétharmados győzelmét írta alá. A paktumból még a közös miniszterelnök-jelölt ötlete is eltűnt. Akkor mire jó ez? A kérdésre a DK alelnöke, Vadai Ágnes válaszolt.

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