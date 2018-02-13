REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL,
VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA.
6.30 - A NYOMOZÁS ELLENÉRE SZOMBATHELY IS AZ ELIOSSZAL SZERZÕDNE
VENDÉG: BALASSA PÉTER ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
6.40 - A MAGÁNÉLET SEM TABU A KAMPÁNYBAN
VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT.
8.30 - A PERONON BALÁZS PÉTER KÖZGAZDÁSZ, A V18 CSOPORT TAGJA.
A 35 OLAF ÁLTAL VIZSGÁLT PROJEKTBÕL MINDÖSSZE HÁROMHOZ VOLT KÖZE A KÖZGÉPNEK, TIBORCZ PEDIG VÉGIG AZ IGAZGATÓSÁGBAN ÜLT - 24.HU.
HIÁBA DERÜLT KI, HOGY A MINISZTERELNÖK VEJE HÚZOTT HASZNOT AZ ELIOS TEVÉKENYSÉGÉBÕL, SIMICSKA LAJOST TARTJA FELELÕSNEK NÉMETH SZILÁRD IS.
JAKAB PÉTER, JOBBIK: AZ ELIOS-ÜGY AZ ÉVSZÁZAD KORRUPCIÓS BOTRÁNYA.
KARÁCSONY GERGELY: A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA NEM VOLT PÉLDA ILYEN SÚLYOS ÜGYRE.
TÖBB REKLÁMCÉG IS MEGTAGADJA AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KAMPÁNYÜZENETEINEK KIHELYEZÉSÉT - MAGYAR NEMZET.
AZ MSZP A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATALHOZ ÉS AZ ÁSZ-HOZ FORDUL A FIDESZES PLAKÁTOK MIATT.
BÍRÓSÁGRA MEGY A JOBBIK AZ ÁSZ-ELJÁRÁS MIATT, MIVEL PÁRTATLAN ELJÁRÁST SZERETNÉNEK.
AZ MSZP-PÁRBESZÉD TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJTOTT BE A MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉRÕL.
ÉLÕ ADÁSBAN KÖZVETÍTETT MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁT JAVASOL A VÁLASSZUNK! 2018 CSOPORT.
NE HAZUDJ! FELIRATTAL RAGASZTJA LE A SOROS-PLAKÁTOKAT AZ EGYÜTT.
A FIDESZ FELSZÓLÍTJA AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT, HOGY TÁMOGASSÁK A STOP SOROS TÖRVÉNYJAVASLATOT.
AZ MSZP MÁR JELEZTE, HOGY NEM TÁMOGATJA A TÖRVÉNYCSOMAGOT.
VASÁRNAP TARTJA SZOKÁSOS ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT ORBÁN VIKTOR A VÁRKERT BAZÁRBAN.
MEGINT NEM TUDJÁK KÉRDEZNI ORBÁNT JÖVÕ HÉTFÕN A PARLAMENTBEN, MERT BULGÁRIÁBA UTAZIK.
NVB: MÁR 88 PÁRTOT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRA.
NEMZETKÖZI FELMÉRÉS: NAGYOBB PROBLÉMÁNAK TARTJÁK AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉT A MAGYAROK, MINT A BEVÁNDORLÁST ÉS A TERRORIZMUST.
ORSZÁGOS HIÁNY VAN A ROTAVÍRUS ELLENI EGYIK VÉDÕOLTÁSBÓL - MAGYAR NEMZET.
ROMÁNIÁBAN 26-RA EMELKEDETT AZ INFLUENZA MIATT ELHUNYT SZEMÉLYEK SZÁMA.
RENDÕRÖK ELLENI MERÉNYLETET TERVEZETT HÁROM FIATALKORÚ DZSIHADISTA AUSZTRIÁBAN.
ELNAPOLTÁK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR SZERVEZETEK VEZETÕI AZ EGYEZTETÉST AZ UKRÁN OKTATÁSI MINISZTÉRIUMMAL.
A NÉMET KORMÁNY AZ INGYENES TÖMEGKÖZLEKEDÉS BEVEZETÉSÉT MÉRLEGELI.
KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL ÁLLÍTANÁK BÍRÓSÁG ELÉ AZ IZRAELI MINISZTERELNÖKÖT.
LEMONDOTT A HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER, MIUTÁN BEISMERTE, HOGY HAZUDOTT A PUTYINNAL TARTOTT TALÁLKOZÓJÁRÓL.
KIFEJEZETT TILTAKOZÁS HIÁNYÁBAN MINDENKI AUTOMATIKUSAN SZERVDONORRÁ VÁLIK HOLLANDIÁBAN.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ USA SOKÁIG, TALÁN ÖRÖKRE FENN AKARJA TARTANI A JELENLÉTÉT SZÍRIÁBAN.
NEM KÉR POLITIKAI MENEDÉKJOGOT VARSÓTÓL MIHEIL SZAAKASVILI, AKIT KITOLONCOLTAK UKRAJNÁBÓL.
AKÁR 60 ÉV BÖRTÖNT IS KAPHATNAK AZOK A AMERIKAI RENDÕRÖK, AKIK BÛNÖZÕKET ZSAROLTAK ÉS RABOLTAK KI.
NYÍLTAN FENYEGETI TÖRÖKORSZÁG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT A SZÍRIAI HARCTÉREN.
MEGADTA MAGÁT A SZÍRIAI LÁZADÓKNAK AZ ISZLÁM ÁLLAM TÖBB SZÁZ HARCOSA IDLÍB TARTOMÁNYBAN.
NATO-FÕTITKÁR: A KATONAI SZÖVETSÉG KÉSZ BÕVÍTENI KÉPZÉSI MISSZIÓJÁT IRAKBAN.
KATASZTRÓFASÚJTOTTA TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTTA A KORMÁNYZAT DÉL-AFRIKÁT A SZÁRAZSÁG MIATT.
PHJONGCSHANG 2018 - KIM DZSONGUN ELÉGEDETTEN SZÓLT KÜLDÖTTSÉGE DÉL-KOREAI LÁTOGATÁSÁRÓL.
20 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZ ELTÁVOLÍTOTT DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ BIZALMASÁT.
11 ÉV 8 HÓNAPRA ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG ELSÕ FOKON AZT A FÉRFIT, AKI ELSODORT EGY 24 ÉVES NÕT GÖDÖLLÕN.
NEM TETT VALLOMÁST BUDAHÁZY GYÖRGY A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGON, A FÉRFIT ÉS TÁRSAIT TERRORIZMUSSAL VÁDOLJÁK.
1 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT A NAGYTÉTÉNYI ÚTON.
40 DB HASZNÁLT HIBRID BUSZT ÁLLÍTOTT FORGALOMBA A BKV BUDAPESTEN.
95. ÉLETÉVÉBEN ELHUNYT ZALAVÁRY LAJOS KOSSUTH- ÉS YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÕMÛVÉSZ.
VÁDAT EMELTEK EGY BUDAPESTI NÕ ELLEN, AKI VALÓTLANUL ÁLLÍTOTTA, HOGY SZEXUÁLIS ERÕSZAK ÁLDOZATA LETT.
CSÜTÖRTÖKÖN, A XIII. KERÜLETBEN MEGKEZDÕDIK AZ IDEI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS BUDAPESTEN.