2017. november 15.,
szerda, Albert, Lipót napja

Lesz még éhségmenet?

Hír TV

2017. november 15., szerda 22:34, frissítve: szerda 22:36

A kormány büszkén hirdeti, hogy aki akar dolgozni, az talál munkát, csakhogy a legalacsonyabb bérekből még mindig nem lehet megélni. Itt volt az éhségmenet szervezője, Tóth Imre.

 

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