2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Lepattan az ügyészségről a kötvénybiznisz

Hír TV

2018. január 3., szerda 21:10, frissítve: szerda 22:42

Továbbra sem lát bűncselekményt a letelepedésikötvény-biznisz körül a legfőbb ügyész – válaszolta Polt Péter legutóbb egy MSZP-s kérdésre. Mit lép erre Harangozó Tamás? Vendégünk volt a szocialista politikus.

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Harangozó TamásEgyenesen

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