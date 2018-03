5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6.30 - EGYRE HANGSÚLYOSABB AZ ELLENZÉKI PÁRTOK VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁBAN A DEVIZAHITELESEK SORSA. VENDÉG: VARGA-DAMM ANDREA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK 6.40 - ÁTALAKÍTANÁ AZ OKTATÁST A DK, ESÉLYEGYENLÕSÉGRÕL, INGYENES ELSÕ EGYETEMI ÉVRÕL BESZÉL A PÁRT. VENDÉG: ARATÓ GERGELY OKTATÁSI SZAKPOLITIKUS, DK 8:30 - PERON. VENDÉG: HARANGOZÓ TAMÁS, AZ MSZP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE 24-EN FAGYTAK HALÁLRA AZ ELMÚLT NÉGY NAPBAN MAGYARORSZÁGON. TITOKBAN, A SAJTÓ KIZÁRÁSÁVAL LÁTOGATOTT EL MISKOLCRA ORBÁN VIKTOR. OLAF: KALOCSÁN UGYANAZ KÉSZÍTETTE AZ UNIÓS PÁLYÁZAT HÁROM ÁRAJÁNLATÁT. A KECSKEMÉTI ELIOS-OS KÖZVILÁGÍTÁSI BERUHÁZÁS 988 MILLIÓ FORINTOS KÖLTSÉGÉNEK ÖNEREJÉT IS A MINISZTERELNÖKSÉG VÁLLALTA ÁT. HIÁBA KÉRTE AZ MSZP, NEM ADTA KI PÉCS ÖNKORMÁNYZATA AZ ELIOS SZERZÕDÉS DOKUMENTÁCIÓJÁT. BRÜSSZEL ÉS SOROS GYÖRGY UTÁN MOST AZ ENSZ ELLEN INDÍT PLAKÁTKAMPÁNYT A KORMÁNY. MENTELMI JOGA MIATT KIENGEDTÉK A BÖRTÖNBÕL A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSSAL GYANÚSÍTOTT CZEGLÉDY CSABÁT. SZÁZADVÉG KUTATÓINTÉZET: A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI SZAVAZÁS UTÁN AKTIVIZÁLÓDOTT A FIDESZ SZAVAZÓTÁBORA. MÁRKI-ZAY PÉTER AZ MSZP HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ELNÖKÉT, KIS ANDREÁT JELÖLTE ALPOLGÁRMESTERNEK- DELMAGYAR.HU. ÚJABB HÉT NEMZETISÉGI LISTÁT VETT NYILVÁNTARTÁSBA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK CSOPORTJA TAVALY 772 MILLIÓ EURÓ FORRÁST ADOTT MAGYARORSZÁGNAK. EUROSTAT: TAVALY IS TOVÁBB CSÖKKENT A DIPLOMÁSOK ARÁNYA MAGYARORSZÁGON MAGYAR NEMZET. JELZÁLOG KERÜLT A SUGÁRTERÁPIÁS GÉPEKRE MISKOLCON NEPSZAVA.HU. KITILTHATJÁK ORBÁN VIKTORT ÉS SZÛKEBB KÖRÉT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL A KORRUPCIÓGYANÚS ÜGYEK MIATT - FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG. KIDERÜLT, HOGY A MEGGYILKOLT OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ A SZLOVÁK KORMÁNY ÉS AZ OLASZ MAFFIA KAPCSOLATAIT TÁRTA FEL. HÉT SZEMÉLYT VETT ÕRIZETBE A SZLOVÁK RENDÕRSÉG A MEGGYILKOLT SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIAK UTOLSÓ CIKKÉNEK ALAPJÁN. JEAN-CLAUDE JUNCKER: AZ EU-TAGSÁGHOZ LE KELL ZÁRNI A HATÁRVITÁKAT, ÉS HARCOLNI KELL A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ÉS A KORRUPCIÓ ELLEN. A LENGYEL BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR POZITÍVAN ÉRTÉKELTE A STOP SOROS CSOMAGOT, EGY HASONLÓ TÖRVÉNYTERVEZETEN DOLGOZNAK. SZÁMOS KÉPVISELÕ BÍRÁLTA A LENGYEL JOGÁLLAMISÁGI HELYZETET AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. BERLUSCONI POLITIKAI SZÖVETSÉGESKÉNT TEKINT ORBÁN VIKTORRA MIGRÁCIÓVAL SZEMBENI KIÁLLÁSA MIATT. A GAZPROM CSÖKKENTETTE A NYOMÁST AZ UKRAJNAI GÁZVEZETÉKEKBEN, AMIVEL VESZÉLYBE SODORJA AZ UNIÓBA IRÁNYULÓ GÁZSZÁLLÍTÁSOKAT. SZÍRIA - AZ EURÓPAI UNIÓ A TÛZSZÜNET BETARTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL MOSZKVÁT, TEHERÁNT ÉS ANKARÁT. A FEGYVERVÁSÁRLÁS FELTÉTELEINEK SZIGORÍTÁSÁT JAVASOLTA AZ AMERIKAI ELNÖK A SZENÁTOROKNAK. AZ ENSZ TÖBB TÁMOGATÁST KÉR AZ AFGANISZTÁNI KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEM VISSZASZORÍTÁSÁRA. EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT BAJA HATÁRÁBAN. KÖZÚTKEZELÕ: TÖBB HELYEN HAVAZÁS ÉS ÓNOS ESÕ NEHEZÍTHETI A KÖZLEKEDÉST A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI A 6-OS FÕÚTON, DUNAÚJVÁROSNÁL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS AZ OLDALÁRA BORULT EGY AUTÓ A 8-AS FÕÚTON SOMLÓVÁSÁRHELYNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.