2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

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Kormánybukás?

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2018. március 13., kedd 21:24, frissítve: kedd 21:37

Szlovákia legsúlyosabb belpolitikai válsága mögött is Sorost látja Orbán Viktor. Az újságíró-gyilkosságba várhatóan belebukik Robert Fico kormánya. Hogy jutott idáig az ügy? Erre is válaszolt Jeszenszky Géza volt külügyminiszter.

 

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