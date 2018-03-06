2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

Kompromisszum

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2018. március 6., kedd 21:00, frissítve: kedd 21:55

A Közös Ország Mozgalom felmérte a szocialisták kampányarcának körzetét, és kiderült: a baloldali politikus simán nyerhet, ha az LMP-s vetélytárs visszalép. Lát-e erre esélyt? Megkérdeztük az MSZP-s Kunhalmi Ágnestől.

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