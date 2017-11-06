Komplettált támogatás

2017. november 6.,
hétfő, Lénárd napja

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2017. november 6., hétfő 22:22, frissítve: hétfő 22:23

Szakácskönyvvel pályázik MVM-es támogatásra az Eötvös Károly Intézet, miután az állami cég az eredetei programjukra nem adott pénzt. A stúdióba vártuk Majtényi Lászlót, az intézet elnökét.

Majtényi LászlóEgyenesen

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