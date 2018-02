5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 - EURÓPAI SEREGHAJTÓ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY - VENDÉG: SZAKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP 6.40 - KORMÁNYVÁLTÁSRA, DE AGRESSZÍV ELLENZÉKISÉGRE IS KÉSZÜL A MOMENTUM - VENDÉG: FEKETE-GYÕR ANDRÁS ELNÖK, MOMENTUM 8.30 - A PERONON: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ MÁR EGY BRÜSSZELI MEGÁLLAPODÁS SZERINT IS HAZUDOTT ORBÁN, AMIKOR 2014-BEN AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY A TAO NEM KÖZPÉNZ - NÉPSZAVA. ORBÁN 2011-BEN MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT BRÜSSZELLEL A SPORTTÁMOGATÁSRÓL, MELYBEN RÖGZÍTETTÉK, HOGY ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL VAN SZÓ. KÖZEL EGYMILLIÁRD FT-OT KÖLTÖTT A KORMÁNY TIBORCZ LÁMPABIZNISZÉRE, HOGY KIFIZESSE AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÖNRÉSZÉT - 24.HU. DK: LÁZÁR JÁNOSNAK IS BÍRÓSÁG ELÕTT KELL FELELNIE AZ ELIOS-ÜGY MIATT. VONA GÁBOR BÍZIK ABBAN, HOGY POLT PÉTER MÁR A VÁLASZTÁSOK MÁSNAPJÁN LEMOND A LEGFÕBB ÜGYÉSZI POSZTJÁRÓL EGYENESEN. MEGKEZDTÉK AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTEK, AZ INDULÁSHOZ 500 ÉRVÉNYES AJÁNLÁST KELL LEADNIUK. MIND A 10286 SZAVAZÓKÖRBE SZAVAZATSZÁMLÁLÓT DELEGÁLNA A JOBBIK, MERT ATTÓL TARTANAK, HOGY A HATALOM BEFOLYÁSOLHATJA A VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁT. IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A BÁCS-KISKUN MEGYEI KISKUNHALAS EGYIK VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. JOBBIK: NE HASZNÁLJANAK FEL GYERMEKEKET A KAMPÁNYBAN A KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK. VESZÉLYESNEK TARTJA A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE A BÉRUNIÓT. KÖZMUNKÁSOK GYÛJTIK AZ ALÁÍRÁST A FIDESZES JELÖLTNEK A SZOLNOK MEGYEI CSATASZÖGÖN 444. LÁZÁR JÁNOS: KÖTELEZÕ GIMNÁZIUMI FELVÉTELI BEVEZETÉSÉRE LENNE SZÜKSÉG NAPI.HU. MEGINT FEL KELL ÚJÍTANI A NAGYKÖRÚTI SÍNEKET, MERT NEM BÍRJÁK A COMBINÓK SÚLYÁT. 23 ORSZÁG, MINTEGY 250 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI CIVIL SZERVEZETE TILTAKOZIK A STOP SOROS JAVASLATCSOMAG ELLEN KLUBRADIO.HU. AKTIVÁLNÁ AZ UNIÓS SZAVAZATI JOG MEGVONÁSÁVAL JÁRÓ HETES CIKKELYT A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. HIÁBA TILTAKOZNAK SZÉKELYUDVARHELYEN, A MAGYAR ÁLLAM HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉGE TOVÁBB SZENNYEZI A TELEPÜLÉST MAGYAR NEMZET. LEGKEVESEBB 17 EMBER MEGHALT MOZAMBIK FÕVÁROSÁBAN, MERT EGY HATALMAS SZEMÉTDOMB A HEVES ESÕZÉSEK MIATT A LAKÓHÁZAKRA DÕLT. TÁMADÁSSAL FENYEGETTE A SZÍRIAI HADSEREGET A TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TÖRVÉNYJAVASLAT KÉSZÜL A FEGYVERVÁSÁRLÁS SZIGORÍTÁSÁRÓL - DONALD TRUMP TÁMOGATJA. HALÁLRA ÍTÉLTEK EGY TÖRÖK NÕT IRAKBAN, AKI CSATLAKOZOTT AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ. BULDÓZEREKKEL TÜNTETI EL A ROHINGYA TÖMEGSÍROKAT A MIANMARI KORMÁNY 444. FELÜLVIZSGÁLJA A BRIT KORMÁNY A FELSÕOKTATÁSI TANDÍJAK RENDSZERÉT NAPI.HU. HOLTAN TALÁLTAK RÁ AZ UTCÁN EGY 69 ÉVES NÕRE DEBRECENBEN. GÉPJÁRMÛ ÉS SZEMÉLYVONAT ÜTKÖZÖTT NAGYSIMONYBAN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTJÁK EGY FÕVÁROSI GIMNÁZIUM IGAZGATÓHELYETTESÉT. KÖZEL EGYMILLIÁRD FT-OS ÁFACSALÁS MIATT JAVASOLNAK VÁDEMELÉST EGY REPCEOLAJJAL KERESKEDÕ CSOPORT TAGJAI ELLEN.