2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Kizárták

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2017. november 30., csütörtök 22:06, frissítve: csütörtök 22:16

Megvált a Jobbik a nyugdíjastagozatának alelnökétől, aki zsidózott és cigányozott a Facebookon. Úgy tűnik, Morvai Krisztina EP-képviselő sorsa is kérdéses. A stúdióba vártuk a Jobbik alelnökét, Z. Kárpát Dánielt.

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Z. Kárpát DánielEgyenesen

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