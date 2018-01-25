2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Kivonulás

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 20:51, frissítve: csütörtök 20:52

Megfutamodtak a kormánypárti képviselők. Kivonultak a nemzetbiztonsági bizottsági ülésről, ahol a befogadott menekültekről kérdezték volna őket. Szél Bernadett, a bizottság LMP-s tagja volt stúdiónk vendége.

Hír TVvissza a címlapra
Szél BernadettLMPEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV