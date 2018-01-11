2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

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2018. január 11., csütörtök 22:12, frissítve: csütörtök 22:46

Nem engedte Kövér László házelnök, hogy az Antall-kormány külügyminisztere, az Orbán-kabinet egykori nagykövete sajtótájékoztatót tartson a Parlamentben. Miről beszélt volna, és mit szól a döntéshez? Itt volt Jeszenszky Géza.

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