Kirekesztés

2018. március 29.,
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2018. március 29., csütörtök 21:28, frissítve: csütörtök 21:29

Megint hatalmasat rúgott a cigányságba a Fidesz. Lázár János szerint ha a romákat sem sikerült integrálni, mit akarunk a menekültektől? Vendégünk volt Lakatos Béla, Ács polgármestere​.

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