2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Kinek éri meg?

Hír TV

2017. november 30., csütörtök 22:05, frissítve: csütörtök 22:16

750 milliár​d​ba kerül a magyaroknak, de kínaiak járnak jól vele. Sokan így írják le a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítását. A kínai hitel kamata és a beruházásról szóló tanulmány is titkos. Vendégünk volt a GKI elnöke, Vértes András.

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