2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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2017. november 1., szerda 22:15, frissítve: szerda 22:17

Egy fideszes nagyágyú, Varga Mihály ellen indul az áprilisi választáson a Momentum színeiben Göncz Árpád unokája. A stúdióba vártuk Benedek Mártont.

 

MomentumEgyenesenBenedek Márton

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