2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

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2018. január 16., kedd 21:31, frissítve: kedd 21:44

Egy közvélemény-kutatás szerint az emberek többsége szívesen látna egy miniszterelnök-jelölti vagy listavezetői vitát, és úgy tudjuk: az ötlet a DK elnökének is nagyon megtetszett. Vendégünk volt a Demokratikus Koalíció listavezetője, Gyurcsány Ferenc.

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