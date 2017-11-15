Kiderülnek a titkok

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6:30 - LIBERÁLIS KÖVETELÉSEK A NÕI DISZKRIMINÁCIÓ FELSZÁMOLÁSÁRA. VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK
6:40 - JOBBIKOS TÁMOGATÁSI-TERV A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK. VENDÉG: VOLNER JÁNOS FRAKCIÓVEZETÕ, JOBBIK
8:30 - PERON. HOVÁ VEZET A KÜLÖNUTAS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKVÉDELEM? VENDÉG: KORDÁS LÁSZLÓ ELNÖK, MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG
MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST AZZAL A FIDESZES TANÁRRAL SZEMBEN, AKI LEEMELT 3 M FT-OT AZ ISKOLA SZÁMLÁJÁRÓL, MAJD HAZAVITTE - HVG.HU.
A RENDÕRSÉG SZERINT AZ V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRA NEM ELLOPTA A PÉNZT, CSAK OTTHON "EGY DOBOZBAN TARTOTTA".
ÉVEK ÓTA HÕSUGÁRZÓVAL FÛTENEK CSEPELEN A HELYI MENTÕÁLLOMÁS DOLGOZÓI, MIÓTA A KAZÁN MÛKÖDÉSKÉPTELENNÉ VÁLT - RTL KLUB.
DÖNTÖTT A KÚRIA, KI KELL ADNIA A FELCSÚTNAK, HOGY MIRE KÖLTÖTTE A TAO-TÁMOGATÁSOKAT.
DK: A FIDESZ ERÕFESZÍTÉSE A JOGÁLLAM INTÉZMÉNYEINEK BEDARÁLÁSÁRA MÉG NEM JÁRT TELJES SIKERREL, EZENTÚL BÜNTETÕÜGY A TITKOLÓZÁS.
ORBÁN VEJÉNEK ÜZLETI KÖRE KAPTA MEG AZ E-KÖZBESZERZÉS KIZÁRÓLAGOS ÜZEMELTETÉSI JOGÁT - HVG.HU.
AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN - 24.HU.
AZ ÍGÉRTNÉL JÓVAL KEVESEBB NYUGDÍJPRÉMIUMOT ÉS KORREKCIÓT KAPTAK A NYUGDÍJASOK A NOVEMBERI UTALÁSNÁL - MAGYAR NEMZET.
BALOG ZOLTÁN: A KORMÁNY MINDEN NYUGDÍJASNAK BIZTOSÍT 10 EZER FORINTNYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT.
TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT A FIDESZ A SOROS-KONZULTÁCIÓ NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE.
SZEPTEMBER VÉGÉIG 1,5 MRD FORINTÉRT LEVELEZETT A VÁLASZTÓKKAL A KORMÁNY - MFOR.HU.
BEKÉRETTE AZ AMERIKAI ÜGYVIVÕT SZIJJÁRTÓ, MIUTÁN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BEJELENTETTE, HOGY 200 M FT-TAL TÁMOGATNÁ A HAZAI SZABAD SAJTÓT.
A MAGASABB BÉREK ÉRDEKÉBEN A KISVÁLLALKOZÓI SZEKTOR MEGERÕSÍTÉSÉT SZORGALMAZZA A JOBBIK.
HATMILLIÁRD FORINTOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL ÚJULHATNAK MEG 2020-IG ÚJPEST, ILLETVE AZ UTE SPORTLÉTESÍTMÉNYEI.
MAGYARORSZÁG UTÁN LENGYELORSZÁG ELLEN IS MEGINDÍTJA AZ ÚGYNEVEZETT 7-ES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁST AZ EURÓPAI PARLAMENT.
A LENGYEL KORMÁNY EGYES DÖNTÉSEI A KÉPVISELÕK SZERINT SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETIK AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKET.
LENGYEL KÜLÜGY: POLITIKAI NYOMÁSGYAKORLÁSKÉNT ÉRTELMEZHETÕ AZ EP LENGYELORSZÁGRA VONATKOZÓ HATÁROZATA.
LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NEM JOGOSULT A LENGYEL JOGREND ALAKÍTÁSÁRA.
AGGODALMÁT FEJEZTE KI SZÁMOS EP-KÉPVISELÕ A JOGÁLLAMISÁG MÁLTAI HELYZETE MIATT IS, MIUTÁN NEMRÉGIBEN MEGGYILKOLTAK EGY ÚJSÁGÍRÓNÕT.
TÁMOGATTA AZ EURÓPAI PARLAMENT JÁRÓKA LÍVIA FIDESZES EP-KÉPVISELÕ ALELNÖKI JELÖLÉSÉT.
MERKEL ÉS MACRON TOVÁBBI ERÕFESZÍTÉSEKET SÜRGET A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY TELJESÍTÉSÉHEZ.
FELROBBANT EGY AUTÓ, MIUTÁN AKNÁRA HAJTOTT DONYECK MEGYÉBEN, EGY RENDÕR MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
ELFOGADTA AZ OROSZ ALSÓHÁZ A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉT.
HAT DEMOKRATA PÁRTI KÉPVISELÕ TRUMP ALKOTMÁNYOS ELMOZDÍTÁSÁRA TETT JAVASLATOT SZERDÁN.
ÁTVETTE A HATALMAT SZERDA ÉJJEL A HADSEREG ZIMBABWÉBAN, DE TAGADTÁK, HOGY PUCCSOT KÖVETTEK VOLNA EL ROBERT MUGABE REGNÁLÓ ELNÖK ELLEN.
A HADSEREG AZT ÁLLÍTJA, ÕK CSAK AZ ELNÖK KÖREIBEN LÉVÕ BÛNÖZÕKKEL SZEMBEN AKARNAK FELLÉPNI, MINT MONDTÁK, AZ ELNÖKÖT "BIZTONSÁGBA HELYEZTÉK".
A BEJELENTÉST KÖVETÕEN AZ ELLENZÉK AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁHOZ VALÓ BÉKÉS VISSZATÉRÉST SZORGALMAZTA.
ÉSZAK-KOREAI SAJTÓ: HALÁLBÜNTETÉST ÉRDEMELNE TRUMP AZÉRT, MERT MEGSÉRTETTE KIM DZSONGUNT.
AUSZTRÁL FELMÉRÉS: AZ AUSZTRÁLOK KÖZEL KÉTHARMADA TÁMOGATJA A HOMOSZEXUÁLISOK KÖZÖTTI HÁZASSÁGOK LEGALIZÁLÁSÁT.
KÁRPÓTLÁST KELL FIZETNIE A SRÍ LANKA-I ÁLLAMNAK EGY BUDDHA-TETOVÁLÁS MIATT ÕRIZETBE VETT BRIT TURISTÁNAK.
NÉGY EMBERT KÖRÖZÖTT SZERDÁN A BRFK A NOVEMBER 4-I SZURKOLÓI ERÕSZAK MIATT, A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN AZ UTOLSÓ GYANÚSÍTOTT IS FELADTA MAGÁT.
MUNKÁLTATÓJA FELELÕTLENSÉGE MIATT VESZTHETTE ÉLETÉT EGY FAVÁGÓ PUTNOKON, GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT EMELTEK VÁDAT.
TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓS A 4-ES ÚTON ALBERTIRSÁNÁL, AZ AUTÓ SOFÕRJE BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
MA ÁLL BÍRÓSÁG ELÉ AZ AZ ÖRMÉNY FÉRFI, AKI KALAPÁCCSAL ESETT NEKI EGY BUSZ ABLAKÁNAK EGY HÓNAPPAL EZELÕTT A XX. KERÜLETBEN.
HALÁLRA GÁZOLT EGY 20 ÉVES NÕT A VONAT SZERDA HAJNALBAN HAJDÚHADHÁZON.