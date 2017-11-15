2017. november 15.,
szerda, Albert, Lipót napja

Kiderülnek a titkok

Hír TV

2017. november 15., szerda 22:35, frissítve: szerda 22:36

Döntött a Kúria: még idén kiderül, kiktől kapták és mire költötték a sokmilliárdnyi taopénzt Felcsúton az elmúlt években. Mezőkövesd is készítheti az elszámolást. Kálmán Olga erről is beszélgetett Papp Réka Kingával és Magyar Györggyel.

 

Hír TVvissza a címlapra
Magyar GyörgytaoPapp Réka KingaEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV