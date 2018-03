5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 6.30 - VÁLASZTÁSI ÖSSZEFOGÁS - MÉG NEM JUTOTT DÛLÕRE AZ ELLENZÉK. VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP. 6.40 - ERÕN FELÜL TELJESÍTENEK, DE TÖBB SEBBÕL VÉREZNEK A KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK. VENDÉG: PÓCSIK LÁSZLÓ, A VÁLLALKOZÓI UNIÓ VEZETÕJE. 8.30 - A PERONON: VONA GÁBOR, A JOBBIK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. CSALÁST GYANÍT AZ OLAF ROGÁNÉK TALÁLMÁNYÁNAK ÜGYÉBEN, MÁR A NAV IS NYOMOZ A MOBIL ALÁÍRÁSRA FELVETT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN. MÁJUSIG MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ ELIOS-ÜGYBEN A NYOMOZÁS HATÁRIDEJÉT A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. STRASBOURGBAN KERES JOGORVOSLATOT A SZÁMVEVÕSZÉKI BÜNTETÉSRE A JOBBIK. 192-EN FAGYTAK HALÁLRA MÁRCIUS KÖZEPÉIG MAGYARORSZÁGON, AZ ÁLDOZATOK KÖZEL FELE SAJÁT OTTHONÁBAN HÛLT KI. OKTATÁSI HIVATAL: TÖBB TÍZEZER DIÁKOT FENYEGET, HOGY KIESIK AZ ISKOLÁBÓL. LÁZÁR JÁNOS: MÁRKI-ZAY PÉTER HADAT ÜZENT A KORMÁNYNAK, A FIDESZNEK ÉS ORBÁN VIKTORNAK. DK: A RENDÕRSÉG LEFOGLALTA A FIDESZ ÉS LÉVAI KATALIN PÁRTJÁNAK AJÁNLÓÍVEIT - 24.HU. HAMIS ALÁÍRÁSOK MIATT TETTEK FELJELENTÉST AZ EGYIK SZEGEDI VÁLASZTÓKERÜLETBEN, TÍZ JELÖLTNÉL TALÁLTAK SZABÁLYTALANSÁGOKAT SZEGED.HU. A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT VISSZALÉPTETI JELÖLTJEIT A JOBBIK JAVÁRA - EGYENESEN. KARÁCSONY: MAGYARORSZÁGON EGY ERÕSZAKOS KISEBBSÉG, A FIDESZ FENYEGETI A BÉKÉS TÖBBSÉGET. KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN A MINIMÁLBÉR SZINTJÉRE EMELNÉ AZ OTTHONÁPOLÁSI DÍJAT AZ LMP. LÁZÁR JÁNOS A MENEKÜLTVÁLSÁGOT A CEAUSESCU-FÉLE ROMÁN-MAGYAR LAKOSSÁGCSERÉVEL MOSTA ÖSSZE. TÜNTETÉST SZERVEZ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYÉRT MÁRCIUS VÉGÉN A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET ATV. AZ NVI MEGKEZDTE AZ ORSZÁGOS PÁRTLISTÁS SZAVAZÓLAPOK POSTÁZÁSÁT A MAGYARORSZÁGI LAKÓHELLYEL NEM RENDELKEZÕ MAGYAR VÁLASZTÓKNAK. KUBATOV GÁBOR KÜLDTE AZ EMBEREIT A FIDESZ SZÉKHÁZ ELÕTTI TÜNTETÉSRE - EZT ÁLLÍTJA A FERENCVÁROS KORÁBBI SZURKOLÓI KOORDINÁTORA -PRIVATKOPO.HU. EGYSÉGRE SZÓLÍTOTTA FEL OROSZORSZÁGOT A TOVÁBBHALADÁS ÉRDEKÉBEN VLAGYIMIR PUTYIN. A FEHÉR HÁZ NEM GRATULÁLT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKNEK AZ ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ, DE EGYÜTTMÛKÖDIK OROSZORSZÁGGAL. ÁTVETTE PETER PELLEGRINI KORMÁNYALAKÍTÁSSAL MEGBÍZOTT MINISZTERELNÖKTÕL A LEENDÕ ÚJ SZLOVÁK KORMÁNY TAGJAINAK LISTÁJÁT ANDREJ KISKA ÁLLAMFÕ. TÖBB KÉPVISELÕ BÍRÁLTA A MAGYARORSZÁGI HELYZETET AZ EURÓPAI PARLAMENT KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN. KÉMGYILKOSSÁG - AZ EU FELTÉTEL NÉLKÜLI TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT. BREXIT-TÁRGYALÁSOK: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG AZ ÁTMENETI IDÕSZAKBAN IS RÉSZESE MARADNA A VÁMUNIÓNAK ÉS AZ EGYSÉGES PIACNAK. A MEGÁLLAPODÁS SZERINT AZ ÁTMENETI IDÕSZAKBAN AZ ANGLIÁBA ÉRKEZÕ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK JOGAIT IS AZ UNIÓS JOG VÉDI. A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL. FOSZTOGATNI KEZDTEK A TÖRÖK HADSEREGGEL SZÖVETSÉGES MILICISTÁK A SZÍRIAI AFRÍN VÁROSÁBAN MAGYAR NEMZET. A DAMASZKUSZI VEZETÉS A TÖRÖK CSAPATOK KIVONULÁSÁT KÖVETELTE AFRÍNBÓL. LEGKEVESEBB 15 GYERMEK ÉS KÉT NÕ MEGHALT A KELET-GÚTAI ARBIN TELEPÜLÉS ISKOLÁJÁBAN, MIKOR REJTEKHELYÜKET BOMBATALÁLAT ÉRTE. EGY TÖBB MILLIÓ DOLLÁRT ÉRÕ SUGÁRVESZÉLYES ANYAGOT FOGLALT LE A TÖRÖK RENDÕRSÉG, NÉGY EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. ELSÕ ALKALOMMAL OKOZOTT HALÁLOS BALESETET EGY ÖNVEZETÕ UBER TAXI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. AZ ÉJSZAKAI ÓRÁKTÓL AZ ORSZÁG NYUGATI RÉSZÉN HÓFÚVÁSRA, NÉHÁNY KELETI MEGYÉBEN HAVAZÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. TELJESEN LEÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ PILISVÖRÖSVÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VALAMENNYI BELVÍZVÉDELMI SZAKASZON KÉSZÜLTSÉG VAN ÉRVÉNYBEN BÉKÉS MEGYÉBEN, AZ ELÖNTÖTT TERÜLET NAGYSÁGA ELÉRI A 11 EZER HEKTÁRT. HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT. SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL. 52 KILÓ KÁBÍTÓSZER ELÕÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS TABLETTÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY AUTÓBUSZBAN, RÖSZKÉN.