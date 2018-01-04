Kettészakadt ország

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2018. január 4., csütörtök 21:51, frissítve: csütörtök 22:05

Növekvő béreket, csökkenő adókat és csaknem teljes foglalkoztatottságot ígér a kormány, miközben egyre többen élnek mélyszegénységben. Van-e középút? Róna Péter közgazdászt vártuk a stúdióba.

 

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Róna PéterEgyenesen

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