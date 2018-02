5.50 - REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - ÖTNAPOS SZTRÁJK JÖN A KÖZSZFÉRÁBAN VENDÉG: GÉMESI GYÖRGY ELNÖK, MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE. 6.40 - KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉGET ÁLLÍTANA FEL A JOBBIK VENDÉG: SZILÁGYI GYÖRGY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 8.30 - PERON - TÖRVÉNYBE FOGLALT VITA VENDÉG: SZABÓ TÍMEA TÁRSELNÖK, PÁRBESZÉD. NEM ZÁRNA KI EGY KOALÍCIÓT A JOBBIKKAL ÉS A MOMENTUMMAL A MISKOLCI LMP-S JELÖLT. LÁZÁR JÁNOSON CSATTANHAT AZ OSTOR AZ ELIOS-ÜGYBEN AZ ALFAHÍR ÉRTESÜLÉSEI SZERINT. LÁZÁR JÁNOS SZÛK KÖRBEN MÁR ARRÓL BESZÉLT, HOGY A MINISZTERELNÖK VEJE HELYETT ÕT AKARJÁK BEÁLDOZNI. A TIBORCZ-ÜGYHÖZ HASONLÓAN A TELJES TÁMOGATÁSI ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉT JAVASOLJA AZ OLAF A FIDESZES HOMOLYA RÓBERT ÜGYÉBEN - 24.HU. HOMOLYA ELLEN 2010 ÓTA FOLYTATNAK VIZSGÁLATOT TÖBB UNIÓS PROJEKTBEN ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MIATT. ÖSSZEFÜGGÉST LÁT AZ ELIOS-ÜGY ÉS A HOMOLYA RÓBERT FÉLE VISSZAÉLÉS KÖZÖTT HADHÁZY ÁKOS. A MOMENTUM FELFÜGGESZTENÉ AZ ELIOS-ÜGYBEN ÉRINTETT POLITIKUSOKAT AZ ELJÁRÁSOK LEZÁRÁSÁIG. ORBÁN VIKTOR RÁERÕSÍTETT A FIDESZES ÖSSZEESKÜVÉS ELMÉLETEKRE A PÁRT VISEGRÁDI FRAKCIÓÜLÉSÉN. MSZP: AZ ÁLLAMI GÁZCÉGTÕL KIPERELT IRATOK ALAPJÁN A REZSICSÖKKENTÉSEN IS NYERÉSZKEDETT A KORMÁNY. ÖKOTÁRS IGAZGATÓJA: NEM A MIGRÁCIÓT, HANEM A CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁT AKADÁLYOZZA A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG. VÁRHATÓAN KÉT NAPOT ÜLÉSEZIK A TAVASZI ÜLÉSSZAKBAN AZ ORSZÁGGYÛLÉS. VÁLASZTÁS 2018 - SZOMBATON KEZDÕDIK A HIVATALOS KAMPÁNY, HÉTFÕTÕL LEHET AJÁNLANI. FELJELENTI HEGEDÛS ZSUZSANNA ALAPÍTVÁNYÁT A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE, MERT LÁTHATÓ EREDMÉNY NÉLKÜL TÛNNEK EL TÍZMILLIÓK. KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS TÖRTÉNT BALATONSZEMESEN, AHOL A VASÚT FELÚJÍTÁSÁT VÉGZI MÉSZÁROS LÕRINC EGYIK CÉGE. VÁROS MINDENKIÉ CSOPORT: NE SZAKÍTSANAK SZÉT KILAKOLTATÁS MIATT CSALÁDOKAT. ÚJ DUNA-HÍD ÉPÜLHET MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA KÖZÖTT. JÖVÕ HÉTEN EU-CSÚCS LESZ, AHOL ELDÖNTIK, HOGYAN ZAJLIK MAJD LE A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁS. JUNCKER TÁMOGATNÁ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKI TISZTSÉGÉNEK ÖSSZEVONÁSÁT. BAJOR PÉNZÜGYMINISZTER: ROMÁNIÁT ÉS BULGÁRIÁT NEM SZABAD FELVENNI AZ EURÓZÓNÁBA. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZ AUSZTRIÁBAN MERÉNYLETRE KÉSZÜLÕ ISZLAMISTÁKAT. LENGYELELLENES PLAKÁTOT HELYEZTEK EL UKRÁN NACIONALISTÁK LENGYELORSZÁG KIJEVI KONZULÁTUSÁN. MONTENEGRÓ SEGÍTENÉ KOSZOVÓT A HATÁRVITA MEGOLDÁSÁBAN. LITVÁNIA EGY ÉVRE FELFÜGGESZTETTE AZ RTR PLANYETA OROSZ NYELVÛ TÉVÉCSATORNA SUGÁRZÁSÁT. A REPUBLIKÁNUSOK NÉPSZERÛSÉGE BEÉRTE A DEMOKRATÁKÉT, DONALD TRUMP MEGÍTÉLÉSE IS JAVUL. LÖVÖLDÖZÉS VOLT AZ AMERIKAI NEMZETBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG KÖZPONTJÁBAN, TÖBB SEBESÜLT VAN. LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY FLORIDAI KÖZÉPISKOLÁBAN, AHOL LEGALÁBB HÚSZAN MEGSEBESÜLTEK, ÉS EGY EMBER MEGHALT. EGY ÁLLÍTÓLAGOS ZAKLATÁSI ÜGY MIATT TÁMADJA A SAJTÓ A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK SNOWBOARDOST. AMERIKA 100. TÉLI ARANYÁT SZERZÕ SHAUN WHITE-OT, EGYKORI ZENÉSZTÁRSA VÁDOLJA AZZAL, HOGY MEGALÁZÓAN VISELKEDETT VELE SZEMBEN. SZÉTESETT A HAJTÓMÛVE EGY AMERIKAI REPÜLÕGÉPNEK, MELY SAN FRANCISCO ÉS HONOLULU KÖZÖTT KÖZLEKEDETT. AMERIKAI ADMIRÁLIS: ÉSZAK-KOREA A KOREAI-FÉLSZIGET EGYESÍTÉSÉRE TÖREKSZIK. SZIJJÁRTÓ: ÚJRANYIT A MAGYAR NAGYKÖVETSÉG ANGOLÁBAN. LEGKEVESEBB 19 MENEKÜLT ÉLETÉT KÖVETELTE EGY KÖZÚTI BALESET LÍBIÁBAN. KÉTMILLIÁRD DOLLÁRT AJÁNLOTT FEL KUVAIT IRAK ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE. HALÁLRA ÍTÉLNÉNEK 147 ELLENZÉKIT EGYENLÍTÕI-GUINEÁBAN. CSÖKKENTI BRUTTÓ 4-4 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL NYRT. ELINDÍTJA A VÉGREHAJTÁST A CÍMERÜGYBEN AZ ÚJPEST FC-VEL SZEMBEN AZ UTE. ISMÉT REPTÉRI TOLVAJOKAT FOGTAK EL, A KÉT RAKODÓMUNKÁS MÉG JANUÁRBAN LOPOTT GYÛRÛT, ÓRÁT ÉS PARFÜMÖT. ÉLETÉNEK 92. ÉVÉBEN ELHUNYT KALLÓS ZOLTÁN KOSSUTH-NAGYDÍJAS NÉPRAJZKUTATÓ, A NEMZET MÛVÉSZE. ADÓVISSZAÉLÉSEK MIATT EMELTEK VÁDAT HÉT CÉGVEZETÕ ELLEN HEVES MEGYÉBEN. 101 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT GÁBOR MIKLÓS, A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EMERITUS PROFESSZORA. A RENDÕRSÉG VÁDEMELÉST JAVASOL 3 EMBER ELLEN, AKIK EGY BÉKÉSCSABAI SZÓRAKOZÓHELYEN PROSTITUÁLTAK KÖZVETÍTÉSÉVEL IS FOGLALKOZTAK.