Készletkisöprés

2018. április 10.,
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2018. április 10., kedd 21:10, frissítve: kedd 21:54

Úgy tűnik, a Momentum lehet a választási sokk egyik nagy nyertese. A bukott ellenzéki garnitúrából kiábrándult emberek egyre többen csatlakoznak a párthoz – állítják. A Momentum elnöke szerint ez a rendszer nem áll meg 2022-ig. Vendégünk volt Fekete-Győr András.

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