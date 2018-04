5:50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6:30 PERT INDÍT KÖVÉR LÁSZLÓ ELLEN, ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ LMP VENDÉG: KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ, LMP 6:40 - ÁLLAMI FELÜGYELET ALÁ VONNÁ A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁST A JOBBIK VENDÉG: JAKAB PÉTER SZÓVIVÕ, JOBBIK 8:30 A PERONON: JUHÁSZ PÉTER, AZ EGYÜTT ELNÖKE FEKETE-GYÕR ANDRÁS BEJELENTETTE VISSZALÉPÉSÉT AZ MSZP-PÁRBESZÉD JELÖLT JAVÁRA BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETBEN. KARÁCSONY GERGELY: AZ ELKÖVETKEZÕ KÉT NAPON 95% AZ ESÉLYE ANNAK, HOGY FONTOS KÖRZETEKBEN ÉRDEMI BEJELENTÉSEK LESZNEK A VISSZALÉPTETÉSEKRÕL. KÚRIA: JOGSÉRTÕ ORBÁN VIKTOR "NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSÕ" FELIRATÚ PLAKÁTJA. AMENNYIBEN SIKERÜL IGAZOLNI, HOGY A FIDESZ KAMPÁNYA ORSZÁGOS, AKKOR AZ ÖSSZES ORBÁN-PLAKÁTOT EL KELL TÁVOLÍTANIUK. A 4 ÉVVEL EZELÕTTIHEZ KÉPEST KÉTSZER ANNYIAN, TÖBB MINT 58 EZREN SZAVAZHATNAK A KÜLKÉPVISELETEKEN. OSZTRÁK LAP: "ORBÁN A FOCI ÉS AZ OLIGARCHÁK KIRÁLYA". LMP: A FIDESZ TELJESEN LEÉPÍTETTE A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKAT. REPUBLIKON INTÉZET: A FIDESZ-SZAVAZÓK NEGYEDE SZERINT NÕTT A KORRUPCIÓ 2010 ÓTA. NEM ADNAK SZÁMLÁT A NAV-ELNÖK, TÁLLAI ANDRÁS MEZÕKÖVESDI STADIONJÁBAN. FELJELENTÉST TETT VONA GÁBOR, MERT EGY FÉRFI EGY DRÓNNAL FELVÉTELEKET KÉSZÍTETT AZ OTTHONÁNÁL. SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER SZERINT NEM OROSZORSZÁGTÓL FÜGG, HOGY MILYEN MESSZIRE MEHET EL A DIPLOMATÁK KÖLCSÖNÖS KIUTASÍTÁSA. SZAKSZERÛ KIVITELEZÉSRE ENGED KÖVETKEZTETNI A KILINCSRE KENT IDEGMÉREG. A BRITEK SZERINT KEVÉS AZ ESÉLYE, HOGY A KREML BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL TÖRTÉNT VOLNA A SZKRIPAL-MERÉNYLET. TÖBB MINT SZÁZ HATÁRON TÚLI, VAJDASÁGI TELEPÜLÉSEN IS AZ ELIOS TELEPÍTI A KÖZTÉRI LED-LÁMPÁKAT HVG. BÛNVÁDI ELJÁRÁST INDÍT A ROMÁN LEGFÕBB ÜGYÉSZ AZ 1989-ES FORRADALOM ÜGYÉBEN HÁROM AKKORI MEGHATÁROZÓ VEZETÕ ELLEN. KATALÁNOK TÜNTETTEK BERLINBEN A VOLT KATALÁN ELNÖK, CARLES PUIGDEMONT SZABADON BOCSÁTÁSÁÉRT. HATÁROZATLAN IDEJÛ SZTRÁJKBA KEZDENEK KEDDEN A FRANCIA VASUTASOK A KORMÁNY REFORMJA ELLEN. A SZÍRIAI HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉT SÜRGETTE FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN. A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ A HÚSVÉTI VIRRASZTÁSON EGY NIGÉRIAI MIGRÁNST IS MEGKERESZTELT. AZ ISZTAMBULI BÍRÓSÁG LETARTÓZTATÁSI PARANCSOT ADOTT KI AZ EGYIK TÖRÖK KORMÁNYKRITIKUS NAPILAP KORÁBBI FÕSZERKESZTÕJE ELLEN. TURISZTIKAI RENDÕRSÉGET HOZNAK LÉTRE OROSZORSZÁGBAN, A NYÁRI LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGNAK OTTHONT ADÓ VÁROSOKBAN. LEGKEVESEBB 48 AFGÁN KÖZÉPISKOLÁS LÁNYT KELLETT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTANI, CSOPORTOS MÉRGEZÉSRE GYANAKSZANAK. KÍNA IS IMPORTVÁMOKAT VETETT KI TÖBB AMERIKAI TERMÉKRE, VÁLASZUL A MÁRCIUS VÉGÉN BEVEZETETT AMERIKAI IMPORTVÁMOKRA. ÕRIZETBE VETTEK EGY SIKKASZTÁSSAL GYANÚSÍTOTT OROSZ MILLIÁRDOST. MEGKEZDÕDÖTT A SZÍRIAI LÁZADÓCSOPORT FEGYVERESEINEK EVAKUÁLÁSA KELET-GÚTA UTOLSÓ LÁZADÓ KÉZEN LÉVÕ ÖVEZETÉBÕL. TIZENNYOLC EMBER MEGHALT, MIUTÁN EGY NIGÉRIAI LAKTANYÁNÁL FELTEHETÕEN AZ EGYIK ISZLAMISTA CSOPORT FEGYVERESEI LÖVÖLDÖZNI KEZDTEK. ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KAZINCBARCIKÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. AZ EGYIK HASZNÁLATON KÍVÜLI VASÚTI PÁLYÁN TALÁLTAK RÁ EGY FÉRFI HOLTTESTÉRE NYÍREGYHÁZÁN, A RENDÕRSÉG EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZ.