2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Kegyelemkenyér

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 22:41

83 évesen sem pihen Magyarország egyik legolvasottabb kortárs írója, aki háromrészes riportkötetben mutatja be a vidéki nyugdíjas élet kevésbé napos oldalát. Moldova György volt a vendégünk.

Hír TVvissza a címlapra
Moldova GyörgyEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV