2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Káosz

Hír TV

2017. december 13., szerda 22:14, frissítve: szerda 22:16

Teljes káosz van az ellenzéki oldalon – mondja a Párbeszéd és az MSZP közös miniszterelnök-jelöltje. De kin múlik, hogy nincs egységes baloldali alternatívája a Fidesznek? Vendégünk volt Molnár Gyula, a szocialisták elnöke.

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Molnár GyulaMSZPEgyenesen

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