2017. november 15.,
szerda, Albert, Lipót napja

Kamupártok ellen

Hír TV

2017. november 15., szerda 22:21, frissítve: szerda 22:22

1 százalékos választási eredmény alatt vissza kell fizetnie a pártoknak az államtól kapott kampánypénzt. Mit gondol erről a liberális párt elnöke? A stúdióba vártuk Fodor Gábort.

 

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Fodor GáborEgyenesen

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