Kamualáírás

2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

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2018. március 20., kedd 21:05, frissítve: kedd 22:40

Egyre több választókörzetben merül fel a gyanú, hogy hamisították az aláírásokat az ajánlóíveken. Zugló után most Szegeden másolhatták a neveket. Tapolcán pedig már fel is jelentették az egyik fideszes jelöltet. Vendégünk volt Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke.

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