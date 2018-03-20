Kamualáírás

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - JAKAB PÉTERT A VOLT MINISZTEREKBÕL ÁLLÓ V18 IS ESÉLYES JELÖLTNEK TARTJA MISKOLCON. VENDÉG: JAKAB PÉTER SZÓVIVÕ, JOBBIK
6:40 - A FIDESZT SEJTI A KAMUPÁRTOK MÖGÖTT A DK. VENDÉG: OLÁH LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, DK
8:30 - PERON. VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR MINISZTERELNÖK-JELÖLT, EGYÜTT
SZÉL BERNADETT: AZ LMP NEM KEZDEMÉNYEZ ÚJABB TÁRGYALÁST, DE NEM ZÁRKÓZIK EL A VISSZALÉPÉSEKTÕL.
HÉTFÕN KÉSÕ ESTE TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ LMP ÉS A JOBBIK, MEGÁLLAPODÁS NEM SZÜLETETT.
AZ LMP JELEZTE: VISSZALÉPTETI JELÖLTJÉT KUNHALMI ÁGNES JAVÁRA BUDAPEST 15-ÖS VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN.
ÚJABB LMP-S VISSZALÉPÉST JELENTETT BE UNGÁR PÉTER, VESZPRÉM 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN LÉPNEK VISSZA A JOBBIKOS KEPLI LAJOS JAVÁRA.
KUNHALMI, HADHÁZY ÁKOS ÉS STEINMETZ ÁDÁM JAVÁRA A MOMENTUM IS VISSZALÉPTETI 3 JELÖLTJÉT.
EGYEZTETÉSRE HÍVTA KARÁCSONY GERGELY A MOMENTUMOT ÉS AZ EGYÜTT-ET A VISSZALÉPTETÉSEKRÕL.
EUROSTAT: TAVALY MEGFELEZÕDÖTT A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA, A 2016-OS 1,2 MILLIÓ HELYETT 650 EZER EMBERT REGISZTRÁLTAK.
ISKOLAI KAMPÁNYOLÁS MIATT ELMARASZTALTA AZ NVB A FIDESZES LÁSZLÓ TAMÁST.
HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK FENYVESI ZOLTÁNT, A FIDESZ TAPOLCAI JELÖLTJÉT - MAGYAR NEMZET.
MEGBÜNTETTÉK A KECSKEMÉTI BUSZPÁLYAUDVART, MERT KÉTSZER IS LESZEDTÉK A MOMENTUM PLAKÁTJAIT.
TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL.
A CSEPELI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTÉSSEL FENYEGETI A HÍR TV-T ÉS AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT NÉMETH SZILÁRD.
DK: NETTÓ VÁLASZTÁSI CSALÁST CSINÁL A FIDESZ - EGYENESEN.
MIÓTA ANDY VAJNÁÉ A DÉLMAGYARORSZÁG, KÉTSZER ANNYIAN MONDTÁK FEL AZ ELÕFIZETÉSÜKET, MINT KORÁBBAN - 444.
TILTOTT BANKFINANSZÍROZÁS GYANÚJÁT IS FELVETI AZ AZ ÜGYLET, AMELLYEL AZ ÁLLAM ROSSZ HITELEKET VÁSÁROLT AZ MKB BANKTÓL - INDEX.
MATOLCSY GYÖRGY IDÕSEBB FIA IS HASONLÓ MÓDON JUTOTT LUXUSVILLÁHOZ A RÓZSADOMBON, MINT A FIVÉRE - 24.HU.
VISSZASZÚRT MÁRKI-ZAY PÉTER A HÉTFÕI KÖZGYÛLÉSÉRT, NYILVÁNOSAK LESZNEK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI TAO-PÉNZEK.
ÚGY MENEKÜLT AZ ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSEK ELÕL KÓSA LAJOS, HOGY MÉG AZ AUTÓJÁT IS MEGHÚZTA A PÉCSI VÁROSHÁZA PARKOLÓJÁBAN.
TECHNIKAI OKOKRA HIVATKOZVA, AZ UTOLSÓ PILLANATBAN LEMONDTÁK KÓSA KEDDI LAKOSSÁGI FÓRUMÁT.
REUTERS: MEGINT BÉCS BIZONYULT A VILÁG LEGÉLHETÕBB NAGYVÁROSÁNAK A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA, BUDAPEST A 76. HELYEN SZEREPEL.
NEM VETT RÉSZT A FIDESZ A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG KEDDI ÜLÉSÉN, AHOL A KÓSA-ÜGYET TÁRGYALTÁK VOLNA.
ÕRIZETBE VETTÉK NICOLAS SARKOZYT, A VOLT FRANCIA ELNÖKÖT ILLEGÁLIS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS MIATT HALLGATJÁK KI.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT A MARYLAND ÁLLAMBELI GREAT MILLS EGYIK GIMNÁZIUMÁBAN, KÉT EMBER, KÖZTÜK A TÁMADÓ MEGSEBESÜLT, EGY DIÁK MEGHALT.
EGY KÉTOLDALÚ CSÚCSTALÁLKOZÓ LEHETÕSÉGÉRÕL IS TÁRGYALT TELEFONON EGYMÁSSAL PUTYIN ÉS TRUMP.
POLITICO: AZ EU TÖBB TAGÁLLAMÁT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT IS KÍNA MARKÁBA LÖKHETI, HA CSÖKKENNEK A TÁMOGATÁSOK.
A SZÉKELYFÖLD TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET ELUTASÍTÁSÁT JAVASOLJA A ROMÁN KÉPVISELÕHÁZ SZAKBIZOTTSÁGA.
AZ EP IS MAGYARÁZATOT VÁR ZUCKERBERGTÕL A FACEBOOK-FELHASZNÁLÓK ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS ÜGYÉBEN.
VARSÓ ELUTASÍTJA A BÍRÓSÁGI REFORM KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT BRÜSSZELI FENNTARTÁSOKAT.
SZLOVÁK VÁLSÁG - A SZLOVÁK ELNÖK MEGTAGADTA AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNY KINEVEZÉSÉT.
CSOMAGBA REJTETT ÚJABB BOMBA ROBBANT TEXASBAN, EZÚTTAL A SAN ANTONIO MELLETTI SCHERTZBEN.
MEGTARTJÁK AZ OLIMPIA MIATT ELHALASZTOTT AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLATOKAT.
EGYEDÜL A SZOCIALIZMUS MENTHETI MEG KÍNÁT - JELENTETTE KI HSZI CSIN-PING ÁLLAMFÕ.
HALÁLRA GÁZOLT EGY SZEMÉLYAUTÓ EGY KERÉKPÁROST AZ 54-ES FÕÚTON BÓCSA ÉS SOLTVADKERT KÖZÖTT.
KAMION ÉS AUTÓBUSZ KARAMBOLOZOTT A 86-OS FÕÚTON JÁNOSSOMORJA ÉS BÕSÁRKÁNY KÖZÖTT, TIZEN MEGSÉRÜLTEK, AZ ÚT ÚJRA JÁRHATÓ.
VÁDAT EMELTEK EGY ROBBANÓANYAGOT ELÕÁLLÍTÓ ÚJBUDAI FÉRFI ELLEN.
AZ ELMÚLT NAPOKBAN 65 EZERRE NÕTT, ÉS VÁRHATÓAN TOVÁBB NÖVEKSZIK MAGYARORSZÁGON A BELVÍZZEL ELÖNTÖTT TERÜLETEK NAGYSÁGA.
VIRÁGBOLTOKAT TAROLT LE EGY KUKÁSAUTÓ ÚJPESTEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.