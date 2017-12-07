2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Jut, de nem marad

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 22:38

Nem csitulnak az indulatok az egészségügyi bérrendezés körül. Hiába a fizetésemelés, sokan ugyanannyit visznek haza, mint korábban. Hogyan lehet ez? Sándor Mária érdekvédő volt a vendégünk.

Hír TVvissza a címlapra
Sándor MáriaEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV