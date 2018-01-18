2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Jól indul az év

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 21:51, frissítve: csütörtök 21:52

Még alig kezdődött el az év, de Mészáros Lőrinc már százmilliárdnyi közbeszerzést nyert el főként szennyvíztisztításra. Bodacz Balázs erről is beszélgetett Papp Réka Kingával és Farkas Attila Mártonnal.

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