2018. január 5.,
péntek, Simon napja

10°

Jöhet a sztrájk

Hír TV

2018. január 4., csütörtök 21:58, frissítve: csütörtök 22:05

Kevés a jól képzett közszolga, mert az alacsony bérek miatt nem vonzó a pálya, állítja több szakszervezet, szerintük nem elbocsátani kell, hanem béreket emelni. Vendégünk Földiák András szakszervezeti vezető.

Hír TVvissza a címlapra
Földiák AndrásEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV