2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Jobbik: Pofátlan Fidesz

Hír TV

2018. január 3., szerda 21:15, frissítve: szerda 22:43

A Jobbik pofátlanságnak tartja, hogy a Fidesz 8 évnyi folyamatos lopás után még pénzt kér a választóktól a Soros-elleni harcra. Vendégünk Szilágyi György.

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Szilágyi GyörgyEgyenesen

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