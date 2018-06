REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 - NEM TÁMOGATJA A "STOP SOROST" ÉS AZ ALAPTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT AZ MSZP. VENDÉG: HARANGOZÓ TAMÁS, AZ MSZP FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE 6.40 - A DEVIZAKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE FORDÍTANÁ A NEMZETI BANK NYERESÉGÉT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 8.30 - A PERONON: HADHÁZY ÁKOS AZ LMP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. ORSZÁGSZERTE MEGEMLÉKEZÉSEKET TARTOTTAK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN. ELSÕ ALKALOMMAL INTERPELLÁLJÁK A NEGYEDIK ORBÁN-KORMÁNY TAGJAIT A PARLAMENTI KÉPVISELÕK VARGA MIHÁLY: TRIANON TERHÉT AKKOR TUDJUK LEVETNI, HA HISZÜNK A MAGYARSÁG JÖVÕJÉBEN. LMP: HONFITÁRSAINK SZÁZEZREI KÉNYSZERÜLNEK MEGÉLHETÉSI OKOKBÓL ELHAGYNI AZ ORSZÁGOT. TOVÁBBRA SEM TARTJA LEGITIMNEK, ENNEK ELLENÉRE BEÜL A PARLAMENTBE HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP KÉPVISELÕJE. FELJELENTETTE A MAGYAR KORMÁNYT AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK ÁTSZERVEZÉSE MIATT. CSÜTÖRTÖKÖN DÖNT A JOBBIK FEGYELMI BIZOTTSÁGA TOROCZKAI LÁSZLÓ KIZÁRÁSÁRÓL MONDTA EL SZÁVAY ISTVÁN. AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK 10%-ÁT VISSZAKÉRHETIK MAGYARORSZÁGTÓL A GYENGE ELOSZTÓRENDSZER MIATT - 24.HU. A VÁLASZTÁS ELÕTT EGYETLEN NAPRA NYITOTTÁK MEG AZ UNIÓS NAPERÕMÛ-PÁLYÁZATOT, KORMÁNYKÖZELI CÉGEK JELENTKEZTEK RÁ G7. DK: BRÜSSZELBÕL ÉVEK ÓTA ÉRKEZNEK JELZÉSEK A MAGYAR KORMÁNYNAK, HOGY ROSSZ AZ UNIÓS FORRÁSOK ELOSZTÁSI RENDSZERE. AZ ÁLLAM MEGVESZI MÉSZÁROS LÕRINCTÕL AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NAPERÕMÛVÉT. EGYMILLIÓHOZ KÖZELI VÉGREHAJTÁST INDÍTOTT TAVALY AZ ADÓHATÓSÁG VILÁGGAZDASÁG. AZ OMBUDSMAN SZERINT A JOGSZABÁLYOK NEM GARANTÁLJÁK MEGFELELÕEN A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁT A MAGÁNTÁBOROKBAN. NÉMET EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ: EURÓPA-ELLENES VOLT A MAGYAR KORMÁNYPÁRT VÁLASZTÁSI KAMPÁNYA. A HOLLAND KERESZTÉNY-DEMOKRATÁK IS KIZÁRNÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. NEM VALÓSZÍNÛ, HOGY A GYÕZTES SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT KÉPES LESZ TÖBBSÉGET SZEREZNI. BRIT KORMÁNYFÕ: LONDON INDOKOLATLANNAK TARTJA AZ AMERIKAI IMPORTVÁMOKAT. TERRORKÉSZÜLTSÉG: TOVÁBB CSÖKKENTI AZ UTCÁKON SZOLGÁLÓ KATONÁK SZÁMÁT A BELGA KORMÁNY. TIZENKÉT ÉVI FEGYHÁZRA ÍTÉLTE A MOSZKVAI VÁROSI BÍRÓSÁG A KÉMKEDÉSSEL MEGVÁDOLT ROMAN SZUSCSENKO UKRÁN ÚJSÁGÍRÓT. CINIKUSNAK NEVEZTE AZ UKRÁN ELNÖK AZ UKRÁN ÚJSÁGÍRÓ ELLENI ÍTÉLETET, ÉS KIJELENTETTE, HOGY OROSZORSZÁG BÛNHÕDNI FOG. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG ELISMERI, HOGY IZRAEL BIZTONSÁGÁRA VESZÉLYT JELENT IRÁN. MEGSZÖKÖTT MINTEGY 200 RAB NIGER FÕVÁROSÁNAK EGYIK BÖRTÖNÉBÕL, MIUTÁN FEGYVERESEK TÁMADTÁK MEG AZ ÉPÜLETET. TÖBB MAGAS RANGÚ VEZETÕT IS LEVÁLTOTT AZ ÉSZAK-KOREAI HADSEREGBEN KIM DZSONGUN. A TÜNTETÉSEK UTÁN LEMONDOTT A JORDÁN MINISZTERELNÖK. KITÖRT A FUEGO NEVÛ VULKÁN GUETAMALÁBAN, LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT, HÚSZAN MEGSÉRÜLTEK. CSÖKKENTI BRUTTÓ 2-2 FORINTTAL SZERDÁTÓL A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 396 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ PEDIG 408 FORINTRA CSÖKKEN. TÁVOZIK PINTÉR ATTILA A PUSKÁS AKADÉMIA KISPADJÁRÓL, HELYÉT BERND STORCK VEHETI ÁT NEMZETI SPORT. EREDMÉNYTELENÜL ZÁRULT A KOMPOLTI POLGÁRMESTER BÜNTETÕÜGYE, AKI SZAVAZATOKAT VÁSÁROLHATOTT A 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS ELÕTT. ELFOGTÁK A KÉT FÉRFIT, AKIK A GYANÚ SZERINT ÉKSZEREKET ÉS PÉNZT LOPTAK EGY PESTSZENTLÕRINCI HÁZBÓL. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A FÉRFIT, AKI 15 ÉVE GYÕRBEN ELÜTÖTT, MAJD MEGÖLT EGY FIATAL NÕT. TELEFONOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 49-ES FÕÚTON ÕRNÉL, A BALESETBEN AZ AUTÓ VEZETÕJE MEGHALT.