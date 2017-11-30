2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Itt a vége

Hír TV

2017. november 30., csütörtök 22:07, frissítve: csütörtök 22:20

Itt a vége a Soros-konzultációnak. A kormány 2,2 millió visszaküldött levélről beszél. Mire volt jó ez az egész, és ki nevet a végén? Megkérdeztük a Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivőjét, Csontos Csabát.

Hír TVvissza a címlapra
EgyenesenCsontos Csaba

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV