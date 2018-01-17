2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Itt a piros

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2018. január 17., szerda 21:51, frissítve: szerda 22:16

Orbán Viktort, ​​Matolcsy Györgyöt és Selmeczi Gabriellát is feljelentette a legfőbb ügyészségen a magánnyugdíjpénztári vagyon ügyében az MSZP. A szocialisták szerint a kormány csalással vette el hárommillió ember megtakarításait. Vendégünk volt a párt képviselője, Korózs Lajos.

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Korózs LajosEgyenesen

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