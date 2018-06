REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 AMERIKAI-KOREAI CSÚCSTALÁLKOZÓ UTÁN. - VENDÉG: KALÓ MÁTÉ AMERIKA-SZAKÉRTÕ. 6.40 a DK JELÖLTje MÖGÉ SOROLHAT BE AZ ELLENZÉK A 15. KERÜLETI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. - VENDÉG: HAJDU LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, DK ÉS NÉMETH ANGÉLA ALPOLGÁRMESTER. 8.30 A PERONON VOLNER JÁNOS A JOBBIK ALELNÖKE. KEZDEMÉNYEZI A JOBBIK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. HADHÁZY: ORBÁNT NEM ZAVARNÁ, HA TÁVOZNUNK KELLENE AZ EU-BÓL. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: TÖBB LÉPCSÕBEN A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KULCSA EGY SZÁMJEGYÛRE CSÖKKENHET. TÖRÖK GÁBOR: AZ ELLENZÉK FEGYVERLETÉTEL KÖZELÉBE KERÜLT INFORÁDIÓ. LMP: A FÕVÁROST ÉS A KORMÁNYT IS JOBBAN ÉRDEKLI A MULTIK PROFITJA, MINT AZ EMBEREK ÉRDEKE. SCHIFFER ANDRÁS: ORBÁN RENDSZERE SÉRÜLÉKENYEBB, MINT AMILYENNEK LÁTSZIK. MÁR BIZTOS, HOGY NEM INDUL VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁS SEMJÉN ZSOLT ELTITKOLT SKANDINÁV LUXUSVADÁSZATAI MIATT. CSAK SZAKMAILAG TARTJA INDOKOLATLANNAK AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ MAGYAR CSATLAKOZÁST A LEGFÕBB ÜGYÉSZ. ÚJ MAGYARORSZÁGI AMERIKAI NAGYKÖVET, DAVID B. CORNSTEIN JÚNIUS 22-ÉN ÉRKEZIK BUDAPESTRE. KÖZÖS EURÓPAI MEGOLDÁST SÜRGETETT A MENEKÜLTVÁLSÁG RENDEZÉSÉRE A NÉMET KANCELLÁR. TÖRTÉNELMI ÉS ÁTFOGÓ KÖZÖS NYILATKOZATOT ÍRT ALÁ AZ AMERIKAI ELNÖK ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ A SZINGAPÚRI CSÚCSTALÁLKOZÓ UTÁN. A MEGBESZÉLÉS EGYIK LEGFONTOSABB TÉMÁJA ÉSZAK-KOREA NUKLEÁRIS LESZERELÉSE VOLT. DONALD TRUMP: A DOKUMENTUMBA OLYAN PONTOK VANNAK, AMELYEK KÜLÖNLEGES KAPCSOLATOT TEREMTENEK A 2 ORSZÁG KÖZÖTT. MOSZKVA: OROSZORSZÁG SEGÍTHET ÉSZAK-KOREÁNAK A NUKLEÁRIS FEGYVEREK MEGSEMMISÍTÉSÉBEN. CSAKNEM HAT ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A SPANYOL KIRÁLY SÓGORA KÖZPÉNZ ELSIKKASZTÁSA MIATT. AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA A DRÓNOK BIZTONSÁGOS REPTETÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOKAT. OECD: ERÕS MARAD NÉMETORSZÁG GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE AZ AMERIKAI VÁMFENYEGETÉS DACÁRA IS. A NORVÉGIÁBAN ÁLLOMÁSOZÓ AMERIKAI KATONÁK SZÁMÁNAK BÕVÍTÉSÉT KÉRI OSLO. TÖRÖK VÉDELMI MINISZTER: A TÖRÖK HADSEREG ADDIG MARAD ÉSZAK-IRAKBAN, AMÍG A KURD SZAKADÁROK FENYEGETÉSE TART. ÉSZAK-MACEDÓNIÁNAK HÍVJÁK EZENTÚL AZ EDDIG MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG NEVET VISELÕ DÉLSZLÁV ÁLLAMOT. SZELFIZÉS OKOZHATTA A HALÁLÁT EGY AUSZTRÁL PÁRNAK PORTUGÁLIÁNAK. TIZENKÉTEZER RÉSZTVEVÕT VÁRNAK A BALATON-ÁTÚSZÁSRA. ELRENDELTÉK ANNAK A ZALA MEGYEI FÉRFINAK AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁST, AKIT A 11 ÉVVEL EZELÕTT ELTÛNT UNOKAHÚGA MEGÖLÉSÉVEL GYANÚSÍTANAK. TÖBB MEGYÉBEN ÉS A FÕVÁROSBAN MÁSODFOKÚRA EMELTE A HEVES ZIVATAROK MIATT KIADOTT FIGYELMEZTETÉSÉT AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. 7 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK ELSÕ FOKON A BÁNTALMAZÁS MIATT MEGHALT RECSKI CSECSEMÕ APJÁT.