Ingyenebéd

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2018. április 10., kedd 21:00, frissítve: kedd 21:53

„Magára valamit is adó politikus ilyen helyzetben nem veszi fel a mandátumát, bármit is mond a pártja” – fogalmazott Gulyás Márton az Egyenesen stúdiójában. Megtudtuk, kér-e a parlamenti „melegedőből” a Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely.

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