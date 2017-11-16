2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Ideje felébredni!

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2017. november 16., csütörtök 19:30, frissítve: csütörtök 23:05

„Radikális európai demokraták” névvel indított politikai mozgalmat a szocialisták EP-képviselője. Mire készül az MSZP nemrégiben lemondott alelnöke? Erre személyesen Ujhelyi István adott választ.

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Ujhelyi IstvánEgyenesen

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