2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Hűségeskü

Hír TV

2018. január 16., kedd 21:50

Egyre több egyházi vezető tesz hűségesküt a kormány mellett. Legutóbb a hódmezővásárhelyi plébános beszéde verte ki a biztosítékot, korábban pedig a veszprémi érsek bocsátkozott fajelméleti fejtegetésekbe. De mit keres az egyház a kampányban? Megkérdeztük Gábor György vallásfilozófustól.

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EgyenesenGábor György

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