Hiteles forrás

2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

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2018. március 13., kedd 21:33, frissítve: kedd 22:34

Ausztria után most Svédországot próbálja élhetetlen helyként feltüntetni a kormány. Csakhogy a közmédia egy olyan nő történetén keresztül mutatta be a svéd mindennapokat, akinek a szavahihetősége megkérdőjelezhető. Vendégünk volt Czinkóczky Csaba filmes, aki szintén sokáig élt Svédországban.

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