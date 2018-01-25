2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Hitelbűnök

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 20:41, frissítve: csütörtök 20:54

Négyezer magyar lett öngyilkos, százezren kényszerültek külföldre devizahitelük bedőlése miatt, ez a Fidesz és az MSZP közös bűne – mondja a Jobbik. A párt újra összehívja a devizahiteles-kerekasztalt. Vendégünk volt Varga-Damm Andrea.

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