Haszonélvezők

2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

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2017. november 30., csütörtök 22:23, frissítve: csütörtök 22:24

Több száz NER-lovag szerzett százmilliókat az elmúlt 8 évben – írja az Index. Fiatal ügyvédek, üzletemberek, rokonok és barátok, akiket tényleg nem hagytak az út szélén. Kálmán Olga erről is beszélgetett Debreczeni Józseffel és Palotás Jánossal.

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