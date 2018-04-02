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2018. április 2., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 22:37

A rendszerváltozás utáni egyik legnehezebben megjósolható kimenetelű választás következik. A bizonytalanok miatt szinte bármi lehet az eredmény, ezért még az elemzők is sokkal óvatosabbak. Kálmán Olga erről is beszélgetett Hont Andrással és Dési Jánossal.

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