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Ha kell, visszalép

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2018. január 8., hétfő 22:00

Másnap visszalép Szél Bernadett javára, ha az LMP beszáll az összefogásba – mondta az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Vendégünk volt Karácsony Gergely.

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